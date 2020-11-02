Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Albayrak: İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İSO İmalat PMI endeksi verilerine ilişkin, "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin endeks sonuçlarını değerlendirdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor" ifadelerini kullandı.
İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor. https://t.co/86SSzrQiRr— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020
Etiketler: Berat AlbayrakSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 14:10
Son Haberler
- 14:47
- 14:42
- 14:34
- 14:36
- 14:46
Sıradaki Haber
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 2 Kasım 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz