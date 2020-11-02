Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin endeks sonuçlarını değerlendirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor" ifadelerini kullandı.