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Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu." dedi.
Bakan Albayrak, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranının ise altın hariç yüzde 90 olduğunu belirtti.
Albayrak, "Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 3, 2020
Gönülden kutluyorum pic.twitter.com/lGavoQbjj5
Etiketler: hazine ve maliye bakanı berat albayrakSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 14:20
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