Bakan Albayrak, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranının ise altın hariç yüzde 90 olduğunu belirtti.

Albayrak, "Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.