Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son 18 yıldır çiftçilerin hep yanında durduklarını, alnının terini karşılıksız bırakmamak için imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Albayrak, "Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız." ifadelerini kullandı.

Mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini ifade eden Albayrak, "Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun." dedi.