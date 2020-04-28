Bakan Albayrak: Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz
Hazne ve Maliye Bakanı Albayrak, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak ay ertelediklerini, böylelikle çiftçilere yaklaşık 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunduklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son 18 yıldır çiftçilerin hep yanında durduklarını, alnının terini karşılıksız bırakmamak için imkanları seferber ettiklerini belirtti.
Albayrak, "Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız." ifadelerini kullandı.
Mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini ifade eden Albayrak, "Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun." dedi.
Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 28, 2020
Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.
- 15:07
- 15:12
- 14:58
- 15:07
- 15:06