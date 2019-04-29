Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks, Nisan ayında geçen aya göre yüzde 3,4 artarak 84,7'ye yükseldi. Endeksteki yükseliş, tüketici, imalat sanayii ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide alınan aksiyonların ekonomik güven endeksini artırmaya devam ettiğini belirtti. Ocak ayından beri süren artışın güçlü toparlanmanın da göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız. pic.twitter.com/N3AUuikjbf — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 29, 2019

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan ekonomik güven endeksine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız."

Kaynak: TRT Haber