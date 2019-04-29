Dünyanın en büyük hava yolu ve seyahat şirketlerinden İngiltere merkezli Thomas Cook, AB ülkeleri dışında İngiliz turistlerin bu sene tatil için Türkiye'yi tercih ettiğini duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre İngilizler en fazla rezervasyonu İspanya'ya yaptırırken, ikinci sırada Türkiye yer aldı.

Türkiye, AB üyesi olan Yunanistan'ı geride bıraktı.

Cook, bu yıl İngiliz turistlerin yüzde 48'inin Avrupa dışındaki ülkelere yöneldiğini açıkladı.

Thomas Cook tur operator şefi Will Waggott, "Türkiye, İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği ülke sıralamasında Yunanistan'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Tunus da kendisini dönüştürürken hızla yukarı doğru çıkıyor." dedi.

2019 yazı için İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında İspanya, ardından Türkiye, 3. sırada Yunanistan, sonrasında ABD ve Kıbrıs geliyor.

Kaynak: BBC