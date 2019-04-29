Geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki seçimleri kazanarak Ukrayna'nın yeni devlet başkanı olan komedyen Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı ilk hamlesini yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Lugansk'ta yaşayanlara, Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararnameyi onayladı.

Zelenskiy ise karara tepki göstererek, Kremlin'in yönetiminde “acı çeken” Ruslara Ukrayna vatandaşlığını kolaylaştırma sözü verdi.

Facebook'tan açıklama yapan Zelenskiy, "Rus pasaportunun gerçekte ne getirdiğini biliyoruz. Barışçıl bir protestoda tutuklanma hakkı, özgür ve adil seçim yapmama hakkı, insan hakları ve özgürlüklerin bile unutulma hakkı getiriyor." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Diplomatlarımız ciddi bir paket üzerinde çalışıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya’ya yönelik yeni ve çok etkili bir yaptırım paketinin hazırlandığı bildirildi.

Basına açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, "Kiev, Kerç Boğazı krizinden sonra uygulama kararı aldığı şahsi yaptırımlar gibi bir paket hazırlamıyor.

Diplomatlarımız çok daha etkili ve ekonomi merkezli ciddi bir paket üzerinde çalışıyor. Şu an detayları açıklayamam. Hapishanede esir olarak tutulan denizcilerimiz, Rusya yönetimi tarafından kendi çıkarına anlaşmalar yapılabilmesi için koz olarak kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Guardian, AA