Ekonomik güven endeksi nisanda geçen aya kıyasla yüzde 3,4 artışla 81,9'dan 84,7'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 3,4 artarak 85,7'ye çıktı. Endeksteki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Nisan ayında tüketici güven endeksi 63,5 değerine, reel kesim güven endeksi 100 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 83,1 değerine yükseldi. Nisan ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 53,9 değerine geriledi.

Kaynak: TRT Haber