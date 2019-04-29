İhracatta kağıt belge ibrazını bitirmek, arşivleme yükünü ortadan kaldırmak, zaman ve maliyet kaybını sona erdirmek için hazırlanan uygulamayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz." diyerek geçtiğimiz ay duyurmuştu.

Ticaret Bakanlığının "Kağıtsız Gümrük Projesi" yarın itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanmaya başlanacak.

Büyük dönüşüm ve değişim noktasında stratejik konumda bulunan Türkiye önemli bir transit merkezde yer alıyor. Hayata geçirilecek uygulama ile üreticiler ve ihracatçılar desteklenecek.

"30 Nisan tarihten itibaren ticaret erbabının yol ve zaman masrafına katlanmadan ihracat beyannamesi ve eklerini ofisinden verebileceğini vurgulayan Pekcan şunları kaydetti:

"Kağıtsız beyanname uygulamalarıyla mükelleflerin gümrük işlemlerinde çok önemli maliyet kalemi olan zamandan ve arşivleme maliyetinden de hem Bakanlığımız hem de ihracatçılarımız kurtulmuş oldu. Personelimiz tarafından yapılan müzekkere düzenleme, gözetim uygulaması, dilekçe gibi tüm işlemler sistemde yer alacak ve gümrük işlemleri şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilecek. İzlenebilirlik ve güvenlik açısından da baktığımızda ihracat işlemlerinin tüm süreçleri elektronik ortamda sistem üzerinden takip edilebilecek. "

Kaynak: AA