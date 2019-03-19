Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin 2001 krizinde 4 çeyrek küçüldüğünü ifade eden Albayrak, “2008 finansal küresel krizde yine 4 çeyrek etkilendi. Bir çeyrekte yaklaşık eksi 14,4, eksi 15’e yakın küçüldü. Ama tüm bunlara rağmen Türkiye, 2018’in son çeyreğinde eksi 2, eksi 3 civarında kapattı.” dedi.

“Mart şubata göre daha iyi”

Öncü göstergelere baktığında bu yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi bir performansı gördüklerini dile getiren Albayrak, “Bırakın 4 çeyreği, 2 çeyrek bile görmeyeceğiz. Söyleyeyim size Ocak, sanayi ve perakende rakamları aralığa göre bir artış, şubat ham rakamlarına baktığımızda, şubat, ocaktan 6-5-7 puan daha yukarıda. Mart, ilk 15 gün rakamlarına baktık, seçime rağmen mart şubata göre daha iyi.” dedi.

Albayrak şunları söyledi:

“Bu da öncü göstergelerle birlikte gösteriyor ki bize, elhamdülillah 2019’un ilk çeyreği çok daha iyi bir büyüme rakamı geliyor. İkinci çeyrekten itibaren Allah’ın izniyle ülkemizi, hedeflediğimiz potansiyel büyüme sürecine çok hızlı ve güçlü adımlarla taşıyacağız.”

“2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz”

Albayrak, “Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz.” dedi.

Kaynak: TRT Haber