Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini belirten Albayrak, şu anda resesyon öngörmediklerini, 2019 büyüme hedeflerinin hala ulaşılabilir olduğunu ifade etti.

Albayrak, “Bu yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacak. Yeni Ekonomi Programı hedeflerimize sadığız.” dedi.

Ocak ayı rakamlarının turizmde geçen yılın güçlü büyümesinin üzerine yüzde 20 artış olduğunu gösterdiğini belirten Albayrak, 2019’da hedeflenen büyümeyi göreceklerini söyledi.

Enflasyonda tepe noktasının görüldüğünü ifade eden Albayrak, hem tüketici hem de üretici fiyatlarında bir düşüş gördüklerini belirtti.

Albayrak, asgari ücret artışının enflasyona etkisinin sınırlı olacağını söyledi.

Suriye’de tüm taraflarla yakın diyalog içinde olduklarını dile getiren Albayrak, “ABD ile de iletişim kanalları çalışıyor, birbirimizin endişelerini anlıyoruz.” dedi.

Albayrak, “İran'dan aldığımız gazın ithalatını kesmek için plan yok ama ithal enerji kaynaklarına bağımlılığımızı azaltma stratejimiz var.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Reuters