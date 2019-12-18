Aydın'ın Yenidoğan Mahallesi'ndeki salyangoz fabrikası, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Yağan yağmurlar sonrası çıkan salyangozları toplayan vatandaşlar, hayvanları kilosu 6-7 liradan fabrikaya getirerek satıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Alınan salyangozlar ise pişirilip, temizlendikten sonra paketlenerek Fransa'ya ihraç ediliyor. Yıllık bin ton işleme kapasitesi olan fabrikada yaklaşık 300 ile 400 ton arasında salyangoz işleniyor.

Ekonomiye katkısı yıllık 2 milyon lira

Yapılan ihracat ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon lira katkı sağlanıyor. 6 ay salyangoz işlenen fabrikada kalan diğer 6 ayda da mantar ve kurbağa bacağı üretimi yapılıyor.

[Fotoğraf: DHA]

İşini severek yaptığını belirten fabrika sahibi Sedat Yaşa, şunları söyledi:

"40 yıl önce salyangoz toplayarak başladık. 1990 yılında da buradaki fabrikayı kurduk. O yıldan beri Fransa ağırlıklı ihracata yönelik üretim yapıyoruz. Salyangoz haricinde kurbağa ve mantar işini de yapıyoruz ama temel işimiz salyangoz. Eski yıllarda burada 200 civarında işçi çalışıyordu. Şimdi şartlardan dolayı duruma göre 40 kadar işçi çalıştırıyoruz. Türkiye'de üretilen salyangozun yüzde 90'ı bizim elimizden geçerek, yurt dışına gidiyor. "

[Fotoğraf: DHA]

"Eti ayrı, kabuğu ayrı gidiyor"

Gıda Mühendisi Gülizar Sarı ise, "Salyangozlar bize vatandaşlardan canlı olarak geliyor. 90 derece sıcakta 5 dakika pişirme yapıyoruz. Daha sonra eksi 4 derecede bekletiyor gün içinde işliyoruz. Kabuğu ve etini birbirinden ayırıyoruz. Daha sonra bağırsak bölümü ayrılıyor. Sadece eti kalınca temizliğini yaparak yurt dışına yolluyoruz. Salyangozun kabuklarını ayrı etini ayrı yolluyoruz. Gittiği yerde tekrar elden geçirilerek, yenecek hale getiriliyor. Günlük 500 kilo civarında işlem yapılıyor tabi bu kişi sayısına göre değişebiliyor" dedi.

Kaynak: DHA