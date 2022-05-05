Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, "İstanbul, bu yılın ilk çeyreğinde, Londra, Paris ve Berlin’in ardından Avrupa’da en çok yatırım yapılan dördüncü şehir oldu. Oyun yatırımlarında ise Avrupa ve MENA bölgesinde birinci sırada yer alıyor." dedi.

Tüzgen, girişimcilik ekosistemi ve mali destek programlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

İSTKA olarak 2021 yılında 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere toplam 6 farklı çağrıya çıktıklarını hatırlatan Tüzgen, "Destek almaya hak kazanan projeleri hayata geçirmeye başladık. İSTKA olarak 2022 yılında 158 projeye 276 milyon TL destek veriyoruz. Teknoloji ve yenilik odaklı startuplarımızın finansmana kolay erişimleri için Bölgesel Girişim Sermayesi programına da 400 milyon TL tahsis ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüzgen, kuruldukları günden bu yana İstanbul’da girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için çeşitli proje ve faaliyetleri hayata geçirdiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni iş fikirlerinin ticarileşmeye hazır hale gelmesi, yerli teknoloji firmalarımızın global pazarlara açılmaları, girişimcilik ekosistemi aktörleri arasında iş birliğinin artırılması, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla kalıcı iş birlikleri geliştirilmesi için çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Ajansımızın verileri ve uzman görüşleriyle katkıda bulunduğu Startup Genome'un GSER 2022 raporu için de çalışmalarımız devam ediyor.

Dünyanın önde gelen girişimcilik ekosistemlerinin mercek altına alındığı bu raporun detaylarının da yakın zamanda kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Yeni dönemde Girişimcilik Mali Destek Programımız kapsamında 13,4 milyon TL bütçeye sahip 12 projeye katkı sunuyoruz. Oyun sektöründen sosyal girişimlere; sağlık teknolojilerinden, kadın girişimcilere kadar İstanbul'u girişimciler için uluslararası bir çekim merkezi haline getirmeye yönelik projeleri destekliyoruz."

Türkiye'nin ilk mobil oyun ve e-spor kuluçka merkezi GamesUP'ın İSTKA desteği ile kurulduğunu vurgulayan Tüzgen, "İş fikri sahibi girişimcilerin ilk oyunlarını geliştirmeleri, pazarlama ve uluslararasılaşma desteğine ihtiyaç duyan firmaların hızlandırma programından faydalanmaları sağlanacak. Siber güvenlik girişimlerinin global pazarda başarı yakalamaları için desteklediğimiz Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı Cybercube Projesi ile altyapı, eğitim, teknik mentor ve danışmanlara erişim imkanı sunuluyor.

Yatırımcı Hızlandırma Platformu projesi ile startuplara uluslararasılaşma, finansmana erişim ve iş birliklerinin oluşturulması konularında destek olmayı amaçlıyoruz. İstanbul Sağlık KOBİ’leri ve startupları için Ticareti Hızlandırma Platformu projesi ile İstanbul’daki sağlık KOBİ'leri ve startuplarının satış ve pazarlama süreçlerinin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz. “Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul” projesi ile de uluslararası girişimcilerin Türkiye’de pazara kolay girişleri için alt yapı, metodoloji, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sağlanmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"CES 2022'de Türk teknoloji girişimcileri için Türkiye'nin ilk pavyonunu kurduk"

Tüzgen, İSTKA tarafından 400 milyon TL tahsis edilen Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı kapsamında 2 fonla sözleşme imzalandığını söyledi.

Hızlı büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı yapılarak bölgelerin gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine katkı sağlayacak bu destek programı ile teknoloji ve yenilik tabanlı girişimlerin finansmana çok daha kolay erişeceğini vurgulayan Tüzgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda İstanbul’un bölgesel girişimcilik merkezi olma vizyonuna önemli bir katkı sağlayacağız. Ülkemizden diğer girişimcileri de cesaretlendiren, ilham veren yeni unicorn ve decacornların bu fonların destekleriyle ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Diğer yandan teknoloji girişimcilerimizi uluslararası pazarlarla buluşturmak için bu yıl ülkemiz adına bir ilke imza attık.

ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak 2022'de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de Türk teknoloji girişimcileri için Türkiye'nin ilk pavyonunu kurduk. İstanbul Pavyonu'nda Türkiye’den 28 startup yeni ürün ve teknolojilerini ilk kez tüm dünyaya tanıttı. ABD'de müşteri ve yatırımcı görüşmeleri yapan startuplarımız arasında, iş birliği, bayilik anlaşması ve ilk satışını-ihracatını yapan, distribütörlük teklifi alan firmalarımız oldu."

İşletmelerin dijital dönüşüm uyum süreçlerine destek

Tüzgen, Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ile İstanbul'da sanayinin rekabet gücünün artırılması için 86,1 milyon TL bütçeye sahip 36 projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

İstanbul'daki işletmelerin dijital dönüşüm konusunda farkındalıklarını artıracakları ve uyum süreçlerini hızlandıracak mekanizmaları devreye aldıklarını anlatan Tüzgen, şunları kaydetti:

"Alüminyumdan sağlık sektörüne; akıllı şehir çalışmalarından ticarileştirme odaklı üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasına kadar şehrimizin AR-GE ve inovasyon kapasitesini artıracak projeleri destekliyoruz. Biyoteknoloji, ilaç, tıbbi cihaz alanında çalışan girişimciler için desteklediğimiz Biyoküp Kuluçka Merkezi çok yakında hizmete açılıyor.

Kimya, deri ve tekstil sektörünün AR-GE ve eğitim ihtiyacını karşılayacak, üretim kapasitesini artıracak İstanbul Deri OSB Test ve İnovasyon Merkezi'ni İstanbul'a kazandırıyoruz. KOBİ'lerin AR-GE, inovasyon konusunda yetkinliklerini artıracakları, ticarileştirme odaklı üniversite-sanayi iş birliğini sağlayacak İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi projesini de hayata geçiriyoruz. Sağlık alanında çalışan, yenilikçi ürün ve prototipi olan araştırmacıları tek bir merkezde buluşturacağımız Tasarımdan ürüne Kişiselleştirilmiş Tıp projesinin de çalışmalarına başlandı.

Ajans olarak yeşil dönüşüm konusunda da sürdürülebilir çalışmaları destekliyoruz. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yenilenebilir enerjinin verimli üretim ve depolanması alanında AR-GE çalışmalarına öncülük edecek İstanbul Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni kuruyoruz. İstanbul'da atıkların geri dönüşümü konusunda ulusal ve uluslararası alanda test ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirebilecek yeni bir merkez de kuruyoruz. Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçecek."

Türkiye'nin startup ekosisteminin geçen yıl salgına rağmen artan bir ivme ile büyüdüğünü aktaran Tüzgen, "2022 yılı da girişimcilik ekosistemimiz için verimli başladı. İstanbul, bu yılın ilk çeyreğinde, Londra, Paris ve Berlin'in ardından Avrupa’da en çok yatırım yapılan dördüncü şehir oldu. StartupsWatch'un raporuna göre İstanbul, oyun yatırımlarında Avrupa ve MENA bölgesinde birinci sırada yer alıyor. Bu veriler girişimcilik ekosistemimizin geleceğine dair bize umut aşılıyor." diye konuştu.

Tüzgen, 2024-2028 İstanbul Bölge Planı’nın hazırlıklarına başladıklarını dile getirerek, "İstanbul Bölgesi’nin sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, öncelikli müdahale alanlarını ve sektörel hedeflerini ortaya koyacak olan 2024-2028 İstanbul Bölge Planı için de hazırlıklara başladık. Başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumlarının hazırlayacakları stratejik planları da yönlendiren üst ölçekli bir plan niteliğinde olmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.