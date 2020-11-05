Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artarak 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 12.455 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 artışla 5.906 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 4.975 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 primle 19.607 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 kazançla 6.847 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1752 seviyesinden işlem görüyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının ardından sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,3013 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının takip edildiğini belirterek, BoE'nin tahvil alım programını 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline yükseltmesinin ardından gözlerin bu akşam faiz kararını açıklayacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildiğini söyledi.