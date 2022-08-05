Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 439 puanla ve Almanya'da DAX 40 endeksi 13.661 puanla önceki kapanış seviyelerinin hemen altında seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalışla 7.440 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 22.655 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 8.158 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 azalarak 6.510 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,8 artışla 1,0245'ten kapanmasının ardından bugün 1,0230'da dengelendi.

Analistler, dün İngiltere Merkez Bankası'nın yılın son çeyreğinden 2024'ün ortalarına kadar resesyon beklentisini dile getirmesi sonrası artan ekonomik durgunluk endişeleri ile pay piyasalarında temkinli seyrin öne çıktığını söyledi.

Bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verilerinin, ülke ekonomisinde yaşanan teknik resesyonun gerçek anlamda bir ekonomik durgunluk olup olmadığına dair önemli bir sinyal vereceğini aktaran analistler, veri öncesinde piyasalarda oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Piyasa beklentilerine göre, tarım dışı istihdamın 250 bine yavaşlaması, işsizlik oranının yüzde 3,6'da sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 artması öngörülüyor.

Bu arada bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre düşüş beklentilerinin aksine yüzde 0,4 yükseldi.