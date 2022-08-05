Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 5 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,791 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 5 Ağustos’ta gram altın 1.034 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.034 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 1.032 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.034 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.698 lira, Cumhuriyet altını da 6.940 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,5 değer kazanmasının arından şu dakikalarda 1.791 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.
Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından gündeme gelen jeopolitik risklerden destek bulan altın fiyatlarının bugün ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesinde sakin bir seyir izlediğini bildirdi.
ABD'de açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisinin teknik resesyona işaret etmesinin ardından makroekonomik verilerin öneminin arttığını aktaran analistler, bugün yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi.
Piyasa beklentilerine göre, tarım dışı istihdamın 250 bine yavaşlaması, işsizlik oranının yüzde 3,6'da sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 artması öngörülüyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.