Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Kirişci, 60 milyon 516 bin 754 TL'lik ödemelerin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Kirişci'nin paylaşımına göre, ödemelerin 34 milyon 84 bin 579'u Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, 13 milyon 521 bin 975 TL'si Uzman Eller Proje Desteği, 8 milyon 455 bin TL'si Et Regülasyonu Desteği, 4 milyon 455 bin 200 TL'si de Büyükbaş Damızlık Hayvan (Düve) Alımı Desteği için yapılacak.