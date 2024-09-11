Parçalı Bulutlu 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.09.2024 15:14

Avrupa Birliği, Rus gazı olmadan devam etmeye kararlı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, AB'nin Ukrayna transit güzergahından sağlanan Rus gazı olmadan yaşamaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, Rus gazı olmadan devam etmeye kararlı
[Fotograf: Reuters]

Simson, Brüksel'de Avrupa'nın enerji dönüşümünde attığı adımların değerlendirildiği "AB Enerji Birliği 2024" raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AB'nin son iki yılda yenilenebilir enerji kurulumunda hızla ilerlediğini anımsatan Simson, "2024'ün ilk yarısında rüzgar ve güneş enerjisi yeni rekor kırarak elektrik üretiminde ilk kez fosil yakıtları geride bıraktı" diye konuştu.

Simson, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasını sağlamak için pazar entegrasyonu, şebeke ve altyapı yatırımlarının önemine işaret etti.

Rus fosil yakıtlarına on yıllardır süren "bağımlılığı" sona erdirmeyi başardıklarını belirten Simson, geçmişte AB'nin her yıl Rusya'dan 150 milyar metreküp gaz ithal ettiğini, bunun artık 50 milyar metreküpün altına indiğini kaydetti.

Simson, "Rusya'ya olan bağımlılığımız 2021'de yüzde 45 seviyesindeyken geçen yıl yüzde 15'e düştü" ifadesini kullandı.

AB gaz depolarının yüzde 90 doluluğa hedeflenen tarih olan 1 Kasım'dan haftalar önce ulaştığını anımsatan Simson, Avrupa'nın 2022 ile 2024 arasında gaz tüketimini yüzde 18 oranında azalttığını vurguladı.

Simson, AB'nin temiz enerji dönüşümünü sağlaması, iklim taahhütlerini yerine getirmesi ve sanayisinin rekabet gücünü koruması için gelecek 5 yılın kritik önem taşıdığına işaret etti.

"Rus gazını, Avrupa'nın enerji arz güvenliğini tehdit etmeden aşamalı olarak kaldırılma sürecini tamamlamaya kararlıyız" diyen Simson, AB'nin Ukrayna transit güzergahından gelen Rus gazı olmadan yoluna devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Simson, Avrupa'da enerjinin halen çok pahalı olduğunu belirterek, "Yüksek enerji fiyatları özellikle Çin ve ABD karşısında Avrupa'nın uluslararası rekabet gücünü etkiliyor" dedi.

Enerji fiyatlarının 2022'deki zirve seviyesinden indirmek için çok çalıştıklarını vurgulayan Simson, bu aşamada yapısal sorunların ele alınması gerektiğini söyledi.

Simson, fiyatları düşürmekte ana yöntemin yenilenebilir enerji kurulumunu hızlandırmak olduğunu ifade etti.

Enerji altyapı ve şebeke gelişimine daha fazla destek sağlamaları gerektiğini belirten Simson, rekabet gücünü, arz güvenliğini ve ekonomik dayanıklılığı garanti altına almak için temiz enerjiye daha fazla yönelmeleri ve daha az fosil yakıt ithal etmeleri gerektiğini anlattı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Doğalgaz Rusya
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Amacımız düşük enflasyonla güçlü büyüme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Muşlu aileler, evlat nöbetini sürdürüyor
15:25
Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
15:23
Sisi’den, Avrupa'ya "Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı" çağrısı
15:22
İsrailli aşırı sağcı protestocular ABD ve Kanada'daki kuruluşlardan bağış alıyor
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metin Kıratlı'nın yemin törenine katıldı
15:18
Katil Netanyahu'nun yolsuzluklarını konu alan belgesel Kanada'da gösterime girdi
Muş'ta 2 bin 100 dekara ekilen kuru fasulyenin hasadına başlandı
Muş'ta 2 bin 100 dekara ekilen kuru fasulyenin hasadına başlandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun gereğidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun gereğidir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ