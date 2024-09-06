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Ekonomi
AA 06.09.2024 14:20

Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü
[Fotograf: AA]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin ikinci çeyrek gayri safi yurt İçi hasıla (GSYH) ve istihdam verilerini yayımladı.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,6 yükseldi.

Öncü veriler, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,6 artması yönündeydi. Açıklanan son verilerle çeyrek bazda büyümenin aşağı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,8 artış kaydetti.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 1, Letonya'da yüzde 0,9, Avusturya'da yüzde 0,4, İsveç'te yüzde 0,3, Macaristan'da yüzde 0,2 ve Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa ve İtalya'da yüzde 0,2, İspanya'da yüzde 0,8 arttı.

GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise İrlanda'da yüzde 4,1, Estonya'da yüzde 1,3, Finlandiya'da yüzde 1,2, Avusturya'da yüzde 0,6, Letonya'da yüzde 0,1 düştü. Almanya'da değişmeyen GSYH, Fransa'da yüzde 1, İtalya'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,9 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde istihdam ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılık ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 0,8 artış gösterdi.

AB'de ise ikinci çeyrekte istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 yükseldi.

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