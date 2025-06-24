Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.06.2025 17:11

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi mayısta arttı

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 39,7 artarak 4 bin 226 puana yükseldi.

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi mayısta arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research işbirliğinde oluşturulan endeksin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 39,7 artarak 4 bin 226 puana ulaştı. Endeksteki artışın yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ekonomist Fatih Keresteci, AVM ciro endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğunu belirterek, "TÜFE enflasyonu ile arındırıldığında yüzde 3,2'lik reel büyüme kaydedildi. Reel endeks seviyesi olarak bakınca son 5 ayın en yüksek seviyesiyle karşı karşıyayız. Bu tablo bize nisandaki ciddi yavaşlamanın ardından mayısta toparlanma yaşandığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kategori bazında en yüksek büyümenin yüzde 51,4 ile giyimde gerçekleştiğine işaret eden Keresteci, hipermarket ve yiyecek-içecek alt kalemlerinin de reel büyüme kaydettiğini anlattı.

"Ziyaretçi sayısı azalsa da ciro endeksi reel anlamda büyüdü"

Keresteci, ayakkabı satışlarının nisanda olduğu gibi mayısta da zayıf bir performans izlediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kalemdeki zayıflığı tek bir nedenle izah etmek pek mümkün değil. Tüketim alışkanlıklarındaki değişimden son dönemde ölçeği büyüdüğü iddia edilen taklit ürünlere varan birçok nedeni ön plana çıkarabiliriz. Ziyaretçi sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 azalsa da son 4 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Yıllık bazda ziyaretçi sayısı azalırken ciro endeksinin reel bir büyüme kaydetmesi ise kişi bazlı tüketimin arttığı yorumunu yaptırabilir. Gelir dağılımında mütemadiyen yaşanmakta olan bozulmanın daha az sayıda tüketiciyi daha çok hacimde tüketime teşvik ettiğini biliyoruz."

ETİKETLER
Alışveriş Merkezi
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan: Kamu işçimiz için ikinci zam teklifini bu hafta ileteceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:23
Haluk Görgün: Üretim kapasitemiz NATO'da en üst seviyede farkındalık oluşturdu
18:19
Cevdet Yılmaz: Ateşkesin ekonomik etkileri olumlu olacaktır
18:10
Hatay'da ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
18:08
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
17:56
Almanya’da geçen yıl mağazalardan 3 milyar avroluk hırsızlık yapıldı
17:25
MEB: 'LGS soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı' iddiaları asılsızdır
Yayla göçü geleneği asırlardır sürüyor
Yayla göçü geleneği asırlardır sürüyor
FOTO FOKUS
Alev alan İETT otobüsü, beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü
Alev alan İETT otobüsü, beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ