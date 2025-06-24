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Ekonomi
AA 24.06.2025 16:42

Bakan Bayraktar: Kesintisiz enerjiye erişim için gerekli çalışmaları hayata geçireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini güvence altına almak amacıyla gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar: Kesintisiz enerjiye erişim için gerekli çalışmaları hayata geçireceğiz
[Fotograf: AA]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, milletvekilleri, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı ve ilgili paydaşlarla Şanlıurfa'da elektrik tüketiminin artmasıyla meydana gelen sorunları ele almak üzere Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da sulama kaynaklı elektrik tüketiminin artmasıyla meydana gelen sorunları tüm yönleriyle ele aldık." ifadesini kullandı.

Görüşmeler kapsamında bugüne kadar atılan adımların gözden geçirilerek sahadaki uygulamaların ve somut çözüm önerilerinin detaylı şekilde değerlendirildiğini aktaran Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan takibi ve talimatları doğrultusunda ilgili kurumlarımızla tam koordinasyon içinde konuyla yakından ilgileniyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini güvence altına almak amacıyla gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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