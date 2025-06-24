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Ekonomi
AA 24.06.2025 14:58

Küresel ham çelik üretimi mayısta geriledi

Küresel ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre Çin'in üretimindeki sert düşüşün etkisiyle yüzde 3,8 azalarak 158,8 milyon ton oldu.

Küresel ham çelik üretimi mayısta geriledi
[Fotograf: AA]

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, yılın beşinci ayında 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 gerileyerek 158,8 milyon tona indi.

Mayısta dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin yüzde 6,9 azalışla 86,6 milyon tona gerilemesi dikkati çekti.

Japonya'nın üretimi de yüzde 4,7 düşerek 6,8 milyon tona geriledi.

Ham çelik üretiminin mayıs ayında ABD’de yüzde 1,7 artarak 7 milyon tona ve Brezilya da ise yüzde 5 artışla 2,7 milyon tona yükseldiği hesaplandı.

Mayısta ham çelik üretiminin Almanya’da yüzde 6,4 azalarak 3 milyon tona, Rusya'da da yüzde 6,9 düşerek 5,8 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 9,7 artarak 13,5 milyon tona ve İran'ın üretimi ise yüzde 4,5 artışla 3,4 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 3,1 milyon tona indi.

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