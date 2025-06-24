Küresel ulaşımın yol haritası 70 ülkeden temsilcinin katılımıyla İstanbul'da belirlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İran-İsrail arasında yaşanan gelişmelerin küresel lojistik hatların çeşitlendirilmesinin önemini bir kez daha gündeme taşıdığını, bu anlamda 27-29 Haziran İstanbul'da düzenlenecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun, küresel ulaştırma politikalarının geleceğine ışık tutacağını bildirdi.

Forumda 70 ülkeden temsilcinin bir araya geleceğine işaret eden Uraloğlu, "Türkiye'nin ulaştırma koridorları Hürmüz Boğazı gibi deniz yollarındaki belirsizliklere karşı stratejik bir alternatif sunuyor. Orta Koridor, deniz yoluna kıyasla iki kat daha hızlı, hava yoluna göre ise yaklaşık olarak 4 kat daha ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin doğu-batı ticaretinde üstlendiği lojistik merkez rolüne işaret ederek, mevcut projelerin sağladığı alternatiflerin önemini vurguladı.

"Türkiye, lojistik erişim ve çok modlu taşımacılıkta merkezi konumunu pekiştiriyor"

Türkiye'nin jeostratejik avantajına da dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Bugün 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye, yaklaşık 1,5 milyar kişiye erişim sağlayabiliyoruz. Söz konusu havzanın toplam ticaret hacmi 25,1 trilyon dolara, gayrisafi yurt içi hasılası ise 51,2 trilyon dolara ulaşıyor. Türkiye, lojistik erişim ve çok modlu taşımacılıkta merkezi konumunu her geçen gün daha da pekiştiriyor. Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu ile de ülkemizin konumunu taçlandıracağız."

Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle" açılışı yapılması planlanan forum kapsamında sınır ötesi koordinasyon, dijitalleşme, altyapı yatırımları ve transit taşıma prosedürlerinin uyumlaştırılması gibi başlıkların ele alınacağını kaydetti.

Orta Koridor'da yer alan ülkelerin ulaştırma bakanları ile forumda bir araya geleceklerini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Orta Koridor üzerindeki ülkeleri de forum vesilesiyle bir araya getiriyoruz. Ülkelerin kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu sektörlerinden sorumlu genel müdürleriyle bu sektörlerde önde gelen paydaşların katılım sağlayacağı sektörel yuvarlak masa toplantılarında sorunlara çözüm arayışında bulunacağız."

"Orta Koridor, demir yolu ile 21 ülkeyi doğrudan birbirine bağlıyor"

Uraloğlu, küresel ticarette yalnızca bir ulaştırma hattına bağımlı olmanın riskler doğurabileceğine işaret ederek, Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme altyapısına AK Parti hükümetleri döneminde yaklaşık 293,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını bildirdi.

Çok modlu taşımacılığı destekleyen, deniz, kara, demir yolu ve hava yollarını entegre eden alternatif güzergahları güçlendirdiklerine işaret eden Uraloğlu, "Uzak Doğu ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Orta Koridor lojistik avantajlar sunuyor. Türkiye'nin tam kalbinde olduğu Orta Koridor, demir yolu ile 21 ülkeyi doğrudan birbirine bağlayarak küresel ticaretin de omurgası haline geliyor. Ülkemiz, Çin'den çıkan yükün Avrupa'ya demir yoluyla kesintisiz şekilde ulaşmasını sağlaması sebebiyle çok önemli bir konumda yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Orta Koridor üzerinden yıllık en az 6,5 milyon ton yük taşımayı bekliyoruz"

Uraloğlu, taşıma sürelerine de dikkati çekerek, Süveyş Kanalı üzerinden yapılan taşımaların ortalama 35 gün, Ümit Burnu'ndan yapılan taşımaların ise yaklaşık 45 gün sürerken, Orta Koridor'da yatırımlar tamamlandığında bu sürenin 15 günün altına ineceğine dikkati çekti.

Türkiye'nin demir yolu taşımacılığındaki kapasitesini artırdığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Halkalı-Kapıkule, Gebze-Köseköy, Yerköy-Kayseri, Kars-Aralık-Dilucu, Sivas-Zara Kesim 1 kapsamında 651 kilometrelik demir yolu hattında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buna ek olarak 1394 kilometrelik demir yolu hattı projemiz de mevcut. Yaptığımız yatırımlar ve projeler neticesinde Orta Koridor üzerinden yıllık en az 6,5 milyon ton yük taşımayı bekliyoruz. Orta Koridor, Çin ile Avrupa arasında gelişen demir yolu taşımalarında payını artıracak. Orta Koridor, demir yolu üzerinden yıllık 75 milyar dolarlık potansiyel ticaret hacmi taşıyor."