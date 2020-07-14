Muğla'nın en önemli sanayi kollarından ve yeraltı zenginliklerinden mermerin atıkları da ülke ekonomisine değer katıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kentte faaliyet gösteren firmalardan birinde, çoğu kadından oluşan çalışanlarıyla mozaiğe dönüşen atıkları, banyo, dış cephe, tavan ve duvar kaplamalarında kullanılması üzerine hazır hale getiriyor.

[Fotoğraf: DHA]

Ürünler ABD, İspanya, Fransa ile İngiltere'ye ihraç ediliyor.

[Fotoğraf: DHA]

İhracatın yüzde 95'i ABD'ye

Fabrikanın ortaklarından Celil Eren, mermer ocaklarından çıkan atık malzemeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Muğla'da yoğun bir mermer üretiminin olduğunu belirten Eren, "Diğer firmaların üretiminden kalan 30 santimetrelik atık parçalar burada değişik ölçülerde kesiliyor. Yapılan işlemler ile atık malzemeye katma değer kazandırıyoruz. 2006 yılından bu yana mozaik mermer üretimi yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 95'ini ABD'ye geri kalan yüzde 5'lik kısmı ise Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yöredeki insanımıza istihdam sağlamamızın yanı sıra onlara sanat öğretiyoruz" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

İş insanı Celil Eren, 34 personelin 26'sının kadın olduğunu, yıllık yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

[Fotoğraf: DHA]