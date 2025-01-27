Sisli 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 27.01.2025 14:08

Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de faaliyete başlıyor

Asya Kalkınma Bankası (AKB) Türkiye'de faaliyete başlama kararı alırken, kamu ve özel sektör; altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda uzun vadeli ve avantajlı finansman imkanlarını kullanabilecek.

Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de faaliyete başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 1991'den bu yana üyesi olduğu AKB'de 12 Aralık 2024'te alınan Guvernörler Kurulu kararıyla "bölge dışı üye" statüsünden "bölgesel üye" statüsüne geçtiği bildirildi.

Bankanın 59 yıllık tarihinde bir ilk olan bu statü değişikliğinin, Türkiye'nin yoğun çabalarıyla devreye alındığına işaret edilen açıklamada, "Bu süreç, üye ülkelerle kurulan güçlü diyalog ve ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde yalnızca 4,5 ay gibi kısa bir sürede geniş bir destekle başarıyla tamamlanmıştır. Bu karar doğrultusunda AKB, ülkemizdeki faaliyetlerine başlayacaktır. Böylece kamu ve özel sektörümüz; altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda bankanın uzun vadeli ve avantajlı finansman imkanlarından faydalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AKB heyetinden Türkiye'ye ziyaret

Açıklamada, AKB yetkililerinden oluşan heyetin, buradaki faaliyetlerini belirlemek amacıyla kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret ettiği aktarıldı.

Heyetin, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Sayın Bakanımız tarafından Orta Vadeli Program kapsamında ülkemizin sektörel öncelikleri ve izlenen politikalar hakkında bilgi paylaşılmış, heyet tarafından ise AKB’nin ülkemize yönelik gelecekteki çalışma programının genel çerçevesi sunulmuştur. Bakanlığımızın çok taraflı kalkınma bankaları ile kurduğu güçlü ilişkiler ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde, ülkemiz, tercih edilen bir kalkınma ortağı olmuş, bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğümüz 35 milyar dolara ulaşmıştır. Bu başarı, ekonomi programımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir."

 

Öte yandan, Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, AKB, merkezi Manila'da bulunan 69 üyeli bir uluslararası finansal kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Bankanın toplam kayıtlı sermayesi 142,7 milyar dolar olurken, ödenmiş sermayesi 7,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin bankadaki kayıtlı sermayesi 480,7 milyon doları bulurken, bu sermaye yüzde 0,56 oy gücüne tekabül ediyor.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Son Dakika
Sıradaki Haber
Türkiye, Libya'nın enerji dönüşümünde teknoloji ve yatırımlarıyla kilit rol oynayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
AB Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı
14:49
Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde ticareti canlandırdı
14:52
Konya'da çöken binayla ilgili 6 şüpheli adliyede
14:50
Pikniğe giden çocuğa başıboş köpekler saldırdı
14:25
Finlandiya, Trump'ın Grönland açıklamalarına karşı Danimarka'yı destekliyor
14:11
Gazze'nin kuzeyine dönen yüz binlerce kişi İsrail'in planını boşa çıkardı
Çorumlu koleksiyoner 400 model otomobili özenle saklıyor
Çorumlu koleksiyoner 400 model otomobili özenle saklıyor
FOTO FOKUS
Ulaşımda hayata geçen projeler ile yolculuklar artık daha kısa
Ulaşımda hayata geçen projeler ile yolculuklar artık daha kısa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ