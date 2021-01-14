Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları Çin hariç yükseldi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 28.698 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 104,1 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 49.533 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 28.430 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 3.150 puanda seyrediyor.
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