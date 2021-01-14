Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,42 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,4039, en yüksek 7,4772 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,4039'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,4210'dan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 9,0220'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,1195'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise bir önceki günkü kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederek tekrar 90 seviyesinin üzerine çıkarak 90,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,2153 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın teşvik paketi açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

14 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: