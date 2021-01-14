Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brent petrolün varili 56 dolar seviyesinde
[Fotoğraf: Reuters]
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,01 dolardan işlem görüyor.
Dün 57,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,06 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varili bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 düşüşle 56,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,93 dolardan alıcı buldu.
Brent petrolde teknik olarak 56,04 ile 56,29 dolar aralığı direnç, 55,79 ile 55,54 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.
Etiketler: Brent Petrol Petrol
Sıradaki Haber
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 14 Ocak 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz