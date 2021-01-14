Dün 57,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,06 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 düşüşle 56,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,93 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 56,04 ile 56,29 dolar aralığı direnç, 55,79 ile 55,54 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.