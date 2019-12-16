Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin gözü kulağı görüşmelerde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk-İş'in ardından bu kez TİSK'in ev sahipliğinde toplanacak.

Toplantıda, TÜİK temsilcilerinin bir işçinin gıda harcaması verilerini paylaşması ve tarafların asgari ücret beklentilerini resmen telaffuz etmeleri bekleniyor.

İşçi temsilcisi Türk-İş'ten gelen ilk açıklama, 2 bin 578 lira olan yaşam maliyetinin altında bir ücretin kabul etmeyecekleri yönündeydi.

DİSK ise beklentilerini net 3 bin 200 lira olarak açıkladı.

İşveren tarafından asgari ücret konusunda henüz net bir görüş gelmedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücrette devlet desteğinin devam etmesini talep ediyor. Ayrıca belirlenecek ücrette ülkenin ekonomik durumunun dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, Bakanlık'ta yapılacak son toplantıda belirlenecek.

İkinci toplantıda ne olmuştu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türk-İş'te toplanan komisyon, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.

İşçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ile işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç'un yer aldığı toplantı 1 saat 40 dakika sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Önder, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda iki bakanlık ve TÜİK temsilcilerinin ekonominin genel durumuna ve istihdama ilişkin verileri paylaştığını bildirdi.

TÜİK'in bugünkü toplantıda bir çalışanın belirli kaloriler dikkate alınarak yaptığı gıda harcaması rakamını komisyonla paylaşmadığını belirten Önder, bu rakamın asgari ücret rakamı olmadığının altını çizdi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da TÜİK'in verilerini önceki seneler olduğu gibi dikkate alacaklarını belirterek, "Her ne kadar TİSK buna itiraz ediyorsa da elimizde başka bir veri olmadığı için TÜİK'in verilerini bu yıl da değerlendireceğiz." dedi.

Irgat, bugünkü toplantıyla ilgili Hak-İş ve DİSK'i bilgilendireceklerini de sözlerine ekledi.

Komisyon, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak.

Birinci toplantıda ne olmuştu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından çalışma programı belirlendi.

Komisyonun ikinci toplantısının 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısının 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken, son toplantının ayın son haftası Bakanlıkta yapılması konusunda mutabık kalındı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: TRT Haber