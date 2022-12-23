Yeni yılda uygulanacak asgari ücret 8 bin 506 liraya yükseltildi. Böylece son 14 ayda yüzde 200 artmış oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından asgari ücretin dolar bazındaki değişimini de paylaştı.

2020 yılında 2 bin 324 lira olan asgari ücret 390 dolara denk geliyordu. 2022 yılında asgari ücrete iki zam birden geldi. Kümülatif olarak yüzde 95 arttı. Böylece sene sonunda 329 dolar oldu.

2010 yılından sonra ise asgari ücret ve dolar cinsinden karşılığı tablosu şu şekilde oluştu:

- 2011 yılında asgari ücret 658 lira, dolar karşılığı 427

- 2012 yılında asgari ücret 739 lira, dolar karşılığı 386

- 2013 yılında asgari ücret 803 lira, dolar karşılığı 451

- 2014 yılında asgari ücret 891 lira, dolar karşılığı 414

- 2015 yılında asgari ücret 1000 lira, dolar karşılığı 426

- 2016 yılında asgari ücret 1300 lira, dolar karşılığı 441

- 2017 yılında asgari ücret 1404 lira dolar karşılığı 397

- 2018 yılında asgari ücret 1603 lira, dolar karşılığı 422

- 2019 yılında asgari ücret 2 bin 20 lira, dolar karşılığı 378

- 2020 yılında asgari ücret 2 bin 324 lira, dolar karşılığı 390

- 2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 lira, dolar karşılığı 383

- 2022 yılının ilk 6 ayında asgari ücret 4 bin 253 lira, dolar karşılığı 316

- 2022 yılının ikinci 6 ayında asgari ücret 5 bin 500 lira, dolar karşılığı 329.

2023 yılında ise 8 bin 506 lira olan asgari ücret miktarı, 455 dolara tekabül ediyor. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret ise 126 dolara denk geliyordu.

Asgari ücretteki artışta çalışanın enflasyona karşı ezdirilmemesi hedeflendi. Artış oranı iş dünyasını da memnun etti. İşveren desteği de 250 liraya yükseltildi.