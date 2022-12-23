Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Norveç, Nijerya ve Yunanistan oldu.

LPG ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 288 bin 439 ton olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 47,8 artarak 29 bin 968 tona yükseldi. İhracat Lübnan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Seyşeller, Marshall Adaları, Yunanistan, Romanya, Tunus, İsviçre ve Türkiye Serbest Bölgeleri'ne yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 1,5 artarak 93 bin 627 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde yapılan toplam LPG satışı yaklaşık 358 bin 483 ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 79 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,5 ile tüplü LPG ve yüzde 5,6 ile dökme LPG izledi.