Çok Bulutlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 09.04.2026 15:46

ASELSAN'ın piyasa değeri 38 milyar doları aştı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bugün itibarıyla ASELSAN'ın piyasa değerinin 38 milyar doları aştığını ulaştığını bildirdi.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden ASELSAN, küresel pazarlardaki etkinliği ve teknolojik dönüşümdeki rolüyle piyasa değerinde tarihi bir seviyeye ulaştı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin ulaştığı son rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla yeni bir rekoru tazeledik. ASELSAN 38 milyar dolar piyasa değerini aşmış durumda." ifadelerini kullandı.

ASELSAN'ın bu başarısında, uluslararası pazarlardaki etkinliği ve oyun değiştirici yüksek teknolojili ürünlere yaptığı yatırım kritik rol oynuyor.

Gelecek vizyonunu oluşturan üç hedeften biri olan ihracat odaklı büyümeyi en önemli önceliği haline getiren ASELSAN, küresel arenadaki ağırlığını pekiştirdi.

Avrupa ve ABD merkezli teknoloji devlerinin öncülüğünde küresel piyasalarda yaşanan yükseliş dalgasına eşlik eden ASELSAN, ileri teknoloji çözümleriyle yatırımcıların odağı haline gelirken, teknoloji dönüşümünün ülkemizdeki en güçlü temsilcisi oldu.

ETİKETLER
ASELSAN
Sıradaki Haber
Türk Eximbank 100 milyon euro finansman sağladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:35
Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli İspanya'da yakalandı
16:34
Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile görüştü
16:27
Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
16:22
Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, Fiili Atış Safhası faaliyetleriyle tamamlandı
16:31
Aydın'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
16:17
İçişleri Bakanlığından sel, su baskını ve çığ uyarısı
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ