Ekonomi
AA 09.04.2026 14:15

Çağrı Bey sondaj gemisiyle Somali açıklarında enerji arayışında yeni aşama başladı

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey’in Mogadişu’ya ulaştığını açıkladı.

Açıklamada bulunan Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Türkiye’nin Somali’de yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Nur, “Yükünü umut dolu yarınlardan alan Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisi, bugün itibarıyla göz bebeğimiz Mogadişu’ya ulaştı. Yarın itibarıyla Çağrı Bey’i zenginliklerimizi keşfetmek üzere dualarla birlikte Somali açıklarına uğurlayacağız. Müjde Rabb'imizdendir.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Türkiye’nin Somali açıklarında yürüttüğü enerji arama faaliyetlerinde yeni aşamaya geçildiğine işaret ediyor.

Daha önce Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle başlatılan çalışmaların, Çağrı Bey’in devreye girmesiyle sondaj aşamasına taşınması bekleniyor.

Uzmanlar, derin deniz sondaj faaliyetlerinin başlamasının, Somali’nin petrol ve doğal gaz potansiyelinin somut olarak ortaya konulması açısından kritik önem taşıdığına dikkati çekiyor. Bu süreçte elde edilecek verilerin, ülkenin enerji politikalarına ve ekonomik kalkınma hedeflerine yön verebileceği değerlendiriliyor.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği

Somali açıklarında yürütülen hidrokarbon arama faaliyetleri, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkarken sürecin hem bölgesel enerji dengeleri hem de Somali ekonomisi açısından stratejik sonuçlar doğurması bekleniyor.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği, 2011 yılından bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu’da kurulan TÜRKSOM Askerî Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları alanlarında yürütülen projeler de ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Ne stopajda artış ne stopajda indirim, şu anda bir gündem maddemiz değil
SON HABERLER
14:58
ABD'de doğurganlık oranı 2025'te en düşük seviyeye geriledi
14:54
İranlı bağlantılı hacker grubu, eski İsrail Genelkurmay Başkanı'nın gizli belgelerini yayımladı
14:50
Pezeşkiyan: İran Lübnan halkını terk etmeyecek
14:48
YÖK'ten yurt dışında eğitim alacaklara "tanınırlık" uyarısı
15:01
Erol Özvar: Yükseköğretim niteliksel gelişmeye odaklanmaktadır
14:40
Türk Eximbank 100 milyon euro finansman sağladı
