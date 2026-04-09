Tehran Times: Lübnan'a saldırılar durmazsa ABD ile görüşme olmayacak

Tehran Times gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını savunan İranlı yetkili, cuma günü İslamabad'da planlanan ABD ile İran arasındaki görüşmelere işaret ederek, "Lübnan'a saldırılar durmazsa, müzakereler olmayacak." ifadelerini kullandı.

İranlı güvenlik yetkilisi, Lübnan'daki saldırılarının durdurulmasının, İran'ın 10 maddelik ateşkes planının önemli bir parçası olduğunu belirterek, İran'ın tehditlerinin ardından İsrail'in saldırıların hacminin azaldığını ve Hizbullah'ın da İsrail'e ağır darbeler indirdiğini savundu.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

ABD ile İran, cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelere başlanması konusunda uzlaşmıştı.