Dünya
AA 09.04.2026 14:59

İran Meclis Başkanından ABD'ye "ateşi hemen söndürün" mesajı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını ve ateşkes ihlallerinin "güçlü tepkiler" doğuracağını ifade ederek, ABD'ye "Ateşi hemen söndürün." çağrısında bulundu.

Kalibaf, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarını ve ABD yönetiminin ateşkesin Lübnan'ı içermediğine dair iddiasını değerlendirdi.

Ateşkese arabuluculuk eden Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif'in, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığına dair açıklamasını hatırlatan Kalibaf, "İnkar ve geri adım atmaya hiç yer yok. Lübnan ve tüm 'Direniş Ekseni', İran’ın müttefikleri olarak ateşkesin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, "Ateşkes ihlalleri açık maliyetlere, güçlü karşılıklara yol açar. Ateşi hemen söndürün." çağrısı yaptı.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

