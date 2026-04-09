Gündem
TRT Haber 09.04.2026 16:25

Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanyol, Kuveytli ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ikili ve bölgesel konuları ele alan bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

[Fotograf: AA]

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve bölgesel güvenliğe ilişkin durum değerlendirmesinde bulunuldu.

Kuveytli mevkidaşı ile ateşkes süreci ele alındı

Bakan Fidan, diplomasi trafiği kapsamında Kuveyt Dışişleri Bakanı Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündem maddelerini bölgedeki güncel durum ve geçici ateşkes sürecine ilişkin son gelişmeler oluşturdu.

Ankara'da Hollandalı Bakan ile yüz yüze görüşme

Telefon görüşmelerinin yanı sıra Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile Ankara’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı öğrenildi.

