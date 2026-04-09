Gündem
AA 09.04.2026 16:16

İçişleri Bakanlığından sel, su baskını ve çığ uyarısı

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın bazı illerde beklenen kuvvetli sağanak ile kar yağışları nedeniyle sel, su baskını, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riskine karşı uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığından sel, su baskını ve çığ uyarısı
[Fotograf: AA]

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler paylaşılarak, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, bu illerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ile kar yağışı öngörüldüğü aktarıldı.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yarın ise Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli'nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği ifade edilen açıklamada, Bingöl ve Tunceli'nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli karla karışık yağmur ile kar, yüksek kesimlerde de yer yer yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yarın ayrıca Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörüldüğüne işaret edildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı Meteoroloji
