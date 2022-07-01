Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
ASELSAN'dan 13,8 milyon dolarlık sözleşme
[Fotoğraf: AA]
ASELSAN ile NUROL Makina ve Sanayi arasında 13 milyon 760 bin dolarlık savunma sistemlerini kapsayan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, NUROL Makina ve Sanayi Ticaret AŞ ile bir Asya-Pasifik ülkesinin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan ve toplam bedeli 13 milyon 760 bin 24 dolar olan yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.
Etiketler: ASELSAN Savunma Sanayii
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