ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, NUROL Makina ve Sanayi Ticaret AŞ ile bir Asya-Pasifik ülkesinin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan ve toplam bedeli 13 milyon 760 bin 24 dolar olan yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.