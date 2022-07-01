Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, bu yıl mayısta 118 kooperatif kurulurken 54 kooperatif faaliyetlerini sonlandırdı.

Mayısta kurulan kooperatiflerin faaliyet alanlarına bakıldığında, inşaat alanındakiler başı çekti. Söz konusu ayda inşaat sektöründe 66 kooperatif kuruldu. İnşaatı, 19 kooperatifle tarım, ormancılık ve balıkçılık, 8 kooperatifle ulaştırma ve depolama, 6 kooperatifle toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, 5 kooperatifle konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 2 kooperatifle finans ve sigorta faaliyetleri, 2 kooperatifle imalat, 2 kooperatifle gayrimenkul faaliyetleri, 2 kooperatifle diğer hizmet faaliyetleri, 1 kooperatifle mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, 2 kooperatifle kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, birer kooperatifle eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ile idari ve destek hizmet faaliyetleri izledi.

54 kooperatif kapandı

Mayısta kapanan 54 kooperatifin 33'ü inşaat, 7'si ulaştırma ve depolama, 6'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, 4'ü tarım, ormancılık ve balıkçılık, 2'si finans ve sigorta faaliyetleri, biri ise gayrimenkul faaliyetleri ile idari ve destek hizmet faaliyetleri alanlarında yer adı.

Geçen yıl mayısta 62 kooperatif kurulurken, bu yıl kurulanların sayısı yüzde 52,54 artış göstermiş oldu.

5 ayda en çok konut yapı kooperatifi faaliyete başladı

Yılın 5 aylık dönemine bakıldığında ise ülke genelinde 719 kooperatif kurulduğu görüldü. 276 kooperatif ise faaliyetini durdurdu.

Ocak-mayıs döneminde kurulanlarda ilk sırayı 327 kooperatifle konut yapı sektörü aldı. Ayrıca, 156 işletme, 123 tarımsal kalkınma, 36 motorlu taşıyıcılar, 19 turizm geliştirme, 16 sulama, 15 üretim ve pazarlama, 12 hizmet, 7 su ürünleri, 2 eğitim, araştırma ve geliştirme, birer de küçük sanayi sitesi yapı, esnaf ve sanatkarları kefalet, deniz motorlu taşıyıcılar, tüketim, site işletme ile danışmanlık kooperatifi faaliyete geçti.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 603 kooperatif kuruluşu gerçekleşmişti. Böylece 5 aylık dönemler dikkate alındığında, kurulan kooperatif sayısı yüzde 83,86 artmış oldu. Geçen yılın ilk 5 ayında 121 kooperatifin kapanışı gerçekleşirken bu yılın aynı döneminde kapanan kooperatif sayısı yüzde 43,84 artışla 276'ya yükseldi.