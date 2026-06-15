ASELSAN'dan 114,7 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre şirket, yurt dışındaki son kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda; radar sistemleri, hava savunma çözümleri, elektro-optik sistemler ve haberleşme ekipmanlarının tedariki için el sıkıştı.
Sözleşme kapsamında ayrıca, insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları (İDA) için geliştirilen kritik faydalı yüklerin ihracatına yönelik de anlaşma sağlandı.
Bu adımın, Türkiye'nin insansız platform teknolojilerindeki küresel pazar payını artırma hedefine katkı sunması bekleniyor. İmzalanan satış sözleşmelerinin toplam bedeli 114,7 milyon ABD doları olarak açıklandı.
ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 Milyon ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzaladı.— ASELSAN (@aselsan) June 15, 2026
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ASELSAN has signed sales… pic.twitter.com/3C3DIZcqOh