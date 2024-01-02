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Ekonomi
AA 02.01.2024 13:07

Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul'da aralıkta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün yüzde 93,82 ile kabak, fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 12,59 ile portakal oldu.

Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 119’unun perakende fiyatı artarken, 14 ürünün fiyatı düştü, 109 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Aralık ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kabak yüzde 93,82 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında en çok artış yaşanan diğer ürünler yüzde 67,32 ile salatalık, yüzde 37,58 ile taze fasulye, yüzde 36,04 ile yaş üzüm, yüzde 34,85 ile sivri biber ve sağlık harcamaları grubundan yüzde 27,09 ile ilaçlar olarak belirlendi.

2023 Aralık ayında en fazla fiyat düşüşü yüzde 12,59 ile gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan portakalda görüldü. Fiyatı en çok azalan diğer ürünler, yüzde 7,14 düşüşle porselen mutfak eşyası, yüzde 6,46 ile balık, yüzde 5,22 ile muz ve konut harcamaları grubundan yüzde 1,89 ile gaz yağı oldu.

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