Ekonomi
AA
02.01.2024 11:44
Diyanet 27 mühendis alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara unvan değişikliği sınavı sonucuna göre 27 mühendis alacak. Başvurular 5-16 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-16 Ocak'ta https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.
Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alacak.