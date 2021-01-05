Araç muayenelerinde yeni ücretler belirlendi
Araç muayeneleri bu yıl 189,98 lira ile 503,86 lira arasında değişen ücretlerle yapılacak. Yeni tarife, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konuldu.
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.
Ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
2021 araç muayene ücretleri
KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya yükseldi.
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya çıktı.
Araç grubuna göre 2021'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle (Türk lirası):
|
Araç Grubu
|
Eski ücret
|
Yeni ücret (KDV dahil)
|
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler
|462,56
|
503,86
|
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork
|
342,2
|
372,88
|
Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet
|
174,64
|
189,98
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