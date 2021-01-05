Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları karışık seyretti
[Fotoğraf: Reuters]
Asya borsalarında, haftanın 2'nci işlem gününde artan koronavirüs vaka sayıları kaynaklı endişelerle karışık bir seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalarak 27.159 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 102,9 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.524 puan sınırına ulaşarak Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, kapanışa yakın yüzde 0,6 artışla 3.520 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi de 2.985 puanla tarihi zirvesini test etmesinin ardından yüzde 1,30 artışla 2.984 puan seviyelerinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 48.151 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 27.552 puanda seyrediyor.
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