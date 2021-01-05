Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 00:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt’te 2 yeni petrol sahası keşfedildi
[Fotoğraf: Reuters]
Kuveyt Petrol ve Su Bakanı Muhammed el-Faris, iki yeni petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.
Faris, yaptığı açıklamada, ilkinin, Kuveyt'in kuzeybatı kesiminde, ikincisinin ise ülkenin kuzeyinde bulunduğunu ifade etti.
Kuveytli Bakan, yeni keşfedilen petrol sahalarının, ülkenin kuzeyine stratejik bir önem kazandırdığını vurguladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne üye olan Kuveyt'in petrol üretimi, normal şartlarda günlük yaklaşık 2,8 milyon varili buluyor.
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