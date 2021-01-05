Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Touadera yeniden cumhurbaşkanı seçildi
[Fotoğraf: Reuters]
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 27 Aralık 2020’de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 53,92’sini alan Touadera, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
2016’dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Faustin Archange Touadera yeniden seçildi.
Seçimlere katılım oranının yüzde 76 oldu.
Diğer adaylardan OAC Yenilenme Partisinin (URCA) adayı Anicet-Georges Dologuele’nin oyların yüzde 21’ini, Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi’nin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele’nin oyların yüzde 7,4’nü, 2014-2016 geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Catherine Samba-Panza'nın ise oyların 0,86'sını aldı.
Çatışmaların gölgesinde gerçekleştirilen seçimlerde yaklaşık 1,8 milyon seçmen, ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanıyla 140 milletvekilini seçmek için 27 Aralık’ta sandık başına gitti.
Etiketler: Afrika
Sıradaki Haber
Fransa'da son 24 saatte 380 kişi COVID-19’dan hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz