Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 22 artışla 2 milyon 659 bin 750'a yükseldi.

COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 380 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 65 bin 415'e çıktı. Hastanelerde 2 bin 666'sı yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 995 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 671 artışla 196 bin 37'ye ulaştı.

Ülkede koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

