Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 380 kişi COVID-19’dan hayatını kaybetti
Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 380 kişi hayatını kaybetti.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 22 artışla 2 milyon 659 bin 750'a yükseldi.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 380 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 65 bin 415'e çıktı. Hastanelerde 2 bin 666'sı yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 995 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 671 artışla 196 bin 37'ye ulaştı.
Ülkede koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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