Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 459,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 744,00 lira, Cumhuriyet altını 3.045,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 459,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 458 lira 90 kuruşken satışı ise 459 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 739 lira satış fiyatı ise 744 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 1 Ocak 2021 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: