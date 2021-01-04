Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2020'yi 10 milyon 500 bin seviyelerindeki cep telefonu satışıyla kapattıklarını açıkladı.

"2020'de 3 bin 600 TL bandına çıkış yaptı"

Turnacı, "Geçen yıllarda sıfır ve 2. el cep telefonlarına harcanan toplam ücret 2 bin 400 TL civarında olurken, cihazlardan gözetim belgesi isteme kararı ile düşük segmentlerin de fiyatında yükselme gerçekleştiğinden bu rakam 2020'de 3 bin 600 TL bandına çıkış yaptı" dedi.

Turnacı, 2020'de ise pandeminin etkisiyle sektörün ilk başta olumsuz bir seyir izlese de sonrasında insanların, haberleşme hizmetlerinin gerekliliği ve önemini hissetmesiyle hızlı bir talebin oluştuğunu anlattı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

10 milyon 500 bin cep telefonu satıldı

Pandeminin ardından iletişimin öneminin daha iyi anlaşılmasıyla beraber talebin eskiye oranla artış gösterdiği bir dönem yaşadıklarını aktaran Turnacı, devamla şunları söyledi:

"2020'yi 10 milyon 500 bin seviyelerindeki cep telefonu satışıyla kapattık. Ancak eskiye oranla ürünlere ulaşımın zor olması sebebiyle kayıt dışılığın ciddi oranda arttığını gözlemledik. Haliyle ölçebildiğimiz adetlerin üzerine kayıt dışı ve ölçülemeyen online kanalı eklediğimizde yüzde 20 civarı cihaz pazarı oluştuğunu tahmin ediyoruz. Bu da yine 12 milyon seviyelerinde gerçek ürün satışının olduğunu gösteriyor. 2021'de yüzde 5 civarı büyüme olacağını öngörüyoruz"