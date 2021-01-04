Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa havacılık sektörünün 'en kötü' yılı 2020: Kayıp 56,2 milyar euro
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de Avrupa havacılık sektörünün bugüne kadarki "en kötü yılı" ve 56,2 milyar euroluk maddi kayıp yaşadığını duyurdu.
Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden EUROCONTROL tarafından "COVID-19'un Avrupa Havacılığına Etkisi ve 2021 Görünümü" başlıklı bir rapor yayımlandı.
Raporda, Avrupa havacılık sektörünün, geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle bugüne kadarki "en kötü yılı" yaşadığı belirtildi.
2020'de Avrupa'da uçuş sayısının bir önceki yıla göre yüzde 55 düşerek 6,1 milyona geriledi, yolcu sayısı ise 1,7 milyar azaldı.
190 bin kişi işini kaybetti
Hava yolu şirketleri, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarının toplam maddi kaybı geçen yıl 56,2 milyar euroyu buldu. Sektörde 190 bin kişi işini kaybetti.
Etiketler: Hava Yolu
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