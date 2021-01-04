Güney Afrika'da vaka sayısı 1 milyon 100 bini geçti
Afrika kıtasında, koronavirüsün en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 402 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede COVID-19 sebebiyle can kaybı 29 bin 577'ye yükseldi.
Vaka sayısı 1 milyon 100 bin 748'e çıktı.
Bugüne kadar 6,5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 903 bin 679 kişi sağlığına kavuştu.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.
Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti, COVID-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.
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